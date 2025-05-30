Вступ до ЄС: затверджено переговорні позиції за двома кластерами

У п’ятницю, 30 травня, Кабінет міністрів затвердив переговорні позиції щодо вступу країни до Європейського Союзу за двома кластерними напрямами.

Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль, пише Урядовий портал.

За словами Шмигаля, нові переговорні позиції стосуються кластера 2, присвяченого Внутрішньому ринку, а також кластера 6 – Зовнішні відносини.

Прем’єр зазначив, що другий кластер охоплює основні сфери функціонування Єдиного ринку ЄС – йдеться, зокрема, про вільний рух товарів, послуг, робочої сили і капіталу, а також про дотримання правил конкуренції та забезпечення прав споживачів.

Шостий кластер визначає участь України в спільній зовнішній політиці, сфері безпеки та оборони Євросоюзу. Він включає внесок української держави у зміцнення стабільності на європейському континенті та протидію загрозам, зокрема з боку Росії.

Прем’єр-міністр наголосив, що офіційні документи з українською позицією встановлюють чіткі пріоритети та обов’язки країни на шляху до повноцінного членства в ЄС.

ForUa.com нагадує, в Брюсселі розглядається варіант розпочати переговорний процес про вступ України до Євросоюзу в обхід Угорщини, яка блокує процес. Перші кроки до реалізації цього сценарію вже зроблені, хоча публічно це поки не афішується.

27 травня міністр у справах ЄС Угорщини Януш Бока заявив, що Будапешт і надалі чинитиме опір євроінтеграційним прагненням України через низку шпигунських скандалів.