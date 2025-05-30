Японія надасть Україні 3 мільярди доларів за рахунок заморожених російських активів

Кабінет міністрів ухвалив рішення про залучення фінансування від Японії в межах механізму ERA, спрямованого на підтримку ключових секторів економіки та соціальної сфери.

Про це заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду.

“Це майже 3 млрд доларів, забезпечених доходами від російських заморожених активів, на фінансування пріоритетних бюджетних видатків” – зазначив він.

Шмигаль також додав, що Уряд та МВФ досягли домовленості на рівні персоналу щодо восьмого перегляду програми Механізму розширеного фінансування (EFF). Очікується, що після затвердження рішення Виконавчою радою Фонду Україна отримає новий транш обсягом близько 500 млн доларів.

Нагадаємо, у жовтні 2024 року стало відомо, що Японія виділить Україні кредит обсягом до 471,9 млрд японських єн у межах механізму Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine (ERA) країн G7 загальним обсягом близько $50 млрд.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що новий пакет допомоги буде спрямований на посилення енергетики та будівництво укриттів.

Крім того, Україна продовжує зміцнювати свою фінансову стійкість завдяки підтримці міжнародних партнерів. У грудні 2024 до бюджету країни надійшов черговий транш у розмірі 1 мільярда доларів США, що був виділений під гарантії урядів Японії та Великої Британії у межах програми DPL (Development Policy Loan) Світового банку.

Як повідомлялося, загалом протягом листопада-грудня Україна отримала від Японії близько $1,2 млрд. Ці кошти спрямували на проєкти у соціальній, медичній, освітній сферах, відновлення та підтримку бізнесу.

До слова, українська військова розвідка отримуватиме від Японії супутникові дані, зокрема радарні знімки, одержані за допомогою технології SAR.