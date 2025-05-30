KLAVDIA PETRIVNA випустила новий альбом. Він складається з п'яти треків. Як пише на своєму сайті сама співачка: "Цей альбом стався випадково. Як і все прекрасне, що було в моєму житті. Міні-альбом «Інтимна лірика» присвячується тим, кому подобаються мої пісні. Для своїх.Не для критиків, не для хейтерів - а для тих, кому подобається те, що я створюю. Я сильно хіхочу, коли читаю новини, що «проєкт KLAVDIA PETRIVNA закривається.

Я ж лише почала. Цим альбомом я заявляю, що й далі я творитиму так, як бажаю.. Маніфест не диктує, як сприймати альбом. Він лише відкриває двері. А далі - ваша черга увійти".

Далі співачка розповідає про настрій кожної з п'яти пісень, з яких складається альбом.

ПАЛАЙ

"Десь прочитала, що сумні пісні погано впливають на емоційний стан. Я турбуюсь за своїх слухачів і навмисно зробила її короткою. (я добра). Для кращого занурення, уявіть, що ви крокуєте коридором в іншу реальність, прямо як Аліса, яка щойно ступила на шлях до Задзеркалля. Цю пісню писала для себе як нагадування, що не можна здаватись. «Палай душе моя, палай і гори» - радію, що у складних моментах згадую ці рядки і миттєво піднімаються руки.



ІНТИМНА ЛІРИКА

Пісня є символом боротьби за своє кохання, пише співачка: "Мене часто сварять експерти у тік-ток, за знецінення чоловіків, за фемінізм, ну і забагато чого ще. Цією піснею хочу довести зворотнє. Колись я співала, що брехала і не кохала, а тепер «Люби, як можеш тільки ти».

ЖОВТІ КВІТИ

"Дуже особиста для мене робота. Вона як трамвайна зупинка з написом «Щастя». Цю пісню ми з OSTY реалізували у кліпі. Ми хотіли відобразити постіронічний погляд на розрив. Тут ніхто не плаче, але й ніхто не вірить, що кохання справжнє. Це сум з легкою усмішкою. Це квіти, які дарують після кінця відносин. Ті самі, жовті. Ті, які ніхто не хоче отримати.



МОНАШКИ

Попередня пісня дала мені посил на створення четвертого треку з альбому, під назвою «Монашки». Ця пісня, як своєрідна іронія відчаю на фоні впертості. У моєму випадку «монашка» - це не втеча, а стиль опору. «Монашки» - це панк-постава.

Бо куди йти після розриву? Правильно, в монашки. Але особливо чутливим хочу наголосити-ця пісня іронічна і навіть самоіронічна, тому не беріть все близько до серця.



МУЗИКА В НАВУШНИКАХ

Фінальна пісня альбому - «Музика в навушниках». Після всіх випробувань, ця пісня - видих свободи. «Музика в навушниках» відчувається, як той самий момент, коли ти готовий впустити в життя щось нове, але на твоєму серці залишилися шрами, які просто нагадують про минулий досвід, але вже не болять. Переродження таким і має бути. (я вільна)

P.S. Я дякую Богу за те, що дав мені здатність у складних часах, трансформувати переживання у ноти.