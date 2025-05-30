Позиція «невтручання»: Рим блокує удари по РФ

Італія не планує змінювати свою позицію щодо використання наданої Україні зброї для ударів по території Росії. Про це повідомляє італійське видання Il Fatto Quotidiano з посиланням на урядові джерела.

За словами чиновників, знайомих із позицією Рима, прем’єр-міністерка Джорджа Мелоні не підтримує ініціативи, що дозволяють Україні використовувати західну зброю для атак на російські об’єкти за межами української території. Попри нещодавні заяви канцлера Німеччини Фрідріха Мерца, який виступив за скасування подібних обмежень, Італія вирішила залишити все без змін.

У матеріалі нагадується, що ще в червні 2023 року Мелоні відкрито критикувала позицію тодішнього генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга, який закликав дозволити Україні завдавати ударів по РФ. З того часу, за даними журналістів, її підхід не зазнав жодних корекцій.

Таким чином, Італія утримується від участі в ескалаційних сценаріях і зберігає обмеження на використання своєї військової допомоги — навіть попри тиск з боку деяких європейських партнерів.