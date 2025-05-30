Навіщо РФ перекидає стратегічну авіацію між базами

Росія зосередила 20% свого флоту стратегічних бомбардувальників Ту-95МС на авіабазі "Оленья" на півночі країни. Про це свідчать супутникові знімки, оприлюднені аналітиками AviVector у Twitter. Станом на 26 травня 2025 року на аеродромі зафіксовано 11 Ту-95МС та щонайменше п’ять літаків Ан-12.

Попри масштабну присутність стратегічної авіації, у ракетному ударі по Україні того ж дня брали участь лише три бомбардувальники Ту-95МС. Це може свідчити про обмежену боєготовність решти літаків або спробу дезінформації щодо бойової активності.

Аналітики припускають, що РФ навмисне переганяє свої стратегічні бомбардувальники між базами "Оленья" та "Енгельс", щоб ускладнити роботу української та західної розвідки. Такі дії дозволяють заплутати спостерігачів і приховати підготовку до чергових масованих ударів.

Згідно з іншими супутниковими знімками, за добу до удару 26 травня кількість Ту-95МС і Ту-160 на "Енгельсі" зменшилася вдвічі, але після атаки сім літаків повернулись на базу.

На думку аналітиків, такі ротації ведуться навіть попри перевитрати ресурсу літаків, що вказує на готовність Кремля і надалі використовувати стратегічну авіацію як інструмент тиску та терору проти України.