Росія висловила обурення через постачання сербських боєприпасів Україні, попри заявлений нейтралітет Сербії. У російській Службі зовнішньої розвідки стверджують, що сербські компанії використовують схеми фальшивих сертифікатів для постачання зброї через посередників, зокрема з країн НАТО. Пишуть російські ЗМІ.

Служба зовнішньої розвідки Росії заявила, що сербські оборонні підприємства, попри заявлений нейтралітет Сербії, активно постачають боєприпаси Україні.

За даними російської розвідки, сербські компанії продають снаряди та патрони через фальшиві сертифікати кінцевого користувача, залучаючи посередників, серед яких країни НАТО, зокрема Чехія, Польща та Болгарія, а також деякі африканські держави.

У російській розвідці підрахували, що в результаті таких схем сербські підприємства надали Україні "сотні тисяч снарядів для РСЗВ та гаубиць, а також мільйон патронів для стрілецької зброї". До постачання боєприпасів долучаються такі сербські компанії, як Yugoimport SDPR, Zenitprom, Krusik, Sofag та інші.

Як зазначалося раніше, з 2022 року Україна отримала сербські боєприпаси на суму близько 800 мільйонів євро.

Попри ці постачання, сербська влада стверджує, що країна не є стороною війни в Україні, хоча й продає зброю західним державам, які, своєю чергою, передають її Україні. Президент Сербії Александар Вучич заявив, що він "не має заперечень проти продажу боєприпасів через посередників", навіть якщо вони потім опиняються в руках українських військових.