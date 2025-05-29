Свято для дітей у Національному центрі радіаційної медицини, гематології та онкології: музика, фокуси та шахи з військовими

Сьогодні у стінах Національного наукового центру радіаційної медицини, гематології та онкології — особлива атмосфера радості та тепла. Напередодні Міжнародного дня захисту дітей адміністрація закладу влаштувала справжнє свято для маленьких пацієнтів.

До святкового дійства долучилися батьки пацієнтів, а також медичний персонал. Програма заходу була насиченою та яскравою.

Перед гостями виступив Український академічний Фольклорно-етнографічний ансамбль «Калина», який зарядив присутніх енергією та своїми запальними піснями — неможливо було всидіти на місці! Не менш зворушливим став виступ одного з пацієнтів закладу — баяніста Забіяки Ярослава, який подарував глядачам музичну насолоду.

Справжньою несподіванкою став фокусник, який влаштував феєричне шоу експериментів, від якого у захваті були як діти, так і дорослі.

Особливим гостем став Шаховий клуб ЗСУ — усі охочі мали змогу зіграти партію з професійними шахістами та випробувати свої інтелектуальні сили.

"Чесно кажучи, такий масштабний і такий цікавий захід в нашому центрі вперше. Він відбувся завдяки нашому т.в.о генерального директора Володимира Жовніра. Я знаю, що не в кожному закладі приділяється така увага пацієнтам. А зараз українцям необхідна не лише медична, але й психологічна допомога. Тому сьогодні ми побачили приклад величезної моральної підтримки, коли і артисти, і медики віддають свою любов, душу та енергію тим, хто цього потребує. Я бачу, що наші діти просто в захваті!" — розповіла Жанна Ярошенко, медичний директор державної установи Національного наукового центру радіаційної медицини, гематології та онкології НАМНУ.

На фото: заступники гендиректора з науково-клінічної роботи ННЦРМГО Людмила Швайко, т.в.о генерального директора Національного наукового центру радіаційної медицини, гематології та онкології Володимир Жовнір, медичний директор ННЦРМГО Жанна Ярошенко, засновник Благодійного фонду "Мистецька ініціатива" Ігор Корж

Наприкінці свята від голови Європейської Асаціації жінок України Віолетти Дворнікової всі діти отримали приємні подарунки — як символ турботи, підтримки та віри в дитинство, що має бути щасливим попри всі обставини.