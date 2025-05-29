Мінімалку можуть підвищити до 12 000 гривень

У 2026 році в Україні очікується підвищення мінімальної заробітної плати на 688 гривень – до 8 688 гривень. Такі прогнози щодо макроекономічних показників розвитку економіки на 2026-2028 роки представило Міністерство економіки, повідомляє 24 Канал з посиланням на Федерацію профспілок. Також планується встановити посадовий оклад (тарифну ставку) працівника І тарифного розряду ЄТС у розмірі 3 470 гривень.

У Мінекономіки пояснили, що підвищення відбудеться з урахуванням прогнозного індексу споживчих цін на 2026 рік, який становить 108,6%.

Проте, такий незначний крок не задовольняє профспілки. Представники профспілкової сторони вважають запропоноване підвищення недостатнім, особливо з огляду на інфляційні тенденції воєнних років. На їхню думку, таке підвищення не зможе забезпечити гідний рівень життя працівників та їхніх родин.

У відповідь на пропозиції уряду, профспілки висунули власну вимогу: встановити мінімальну заробітну плату з 1 січня 2026 року на рівні не нижче 50% від прогнозної середньомісячної заробітної плати працівників на кінець 2024 року, що за попередніми розрахунками становить 12 195 гривень. Крім того, профспілки наполягають на тому, щоб мінімалка не була нижчою за фактичний розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Окрему увагу профспілки приділили низькому рівню оплати праці працівників бюджетної сфери. Вони пропонують встановити розмір посадового окладу (тарифної ставки) працівника І тарифного розряду ЄТС на рівні мінімальної заробітної плати, але не нижче фактичного розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Урядова сторона, зі свого боку, не виключає можливості подальшого підвищення запропонованих розмірів мінімальної зарплати та основних державних соціальних стандартів у 2026 році, але за умови позитивної динаміки розвитку економіки.

Таким чином, питання щодо остаточного розміру мінімальної заробітної плати в Україні на 2026 рік залишається відкритим і залежатиме від подальших переговорів між урядом та профспілками, а також від економічної ситуації в країні.