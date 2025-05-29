У Ставрополі вночі 29 травня стався вибух, внаслідок якого загинув Заур Гурцієв, перший заступник голови міста. За повідомленнями російських ЗМІ, зокрема "Агентства. Новости", інцидент стався біля багатоквартирного будинку на вулиці Чехова.

За даними РБК-Україна, Гурцієв є російським майором, який у 2022 році віддавав накази щодо повітряних бомбардувань українського міста Маріуполь. Його дії призвели до численних жертв серед цивільного населення. Після окупації Маріуполя, у жовтні 2024 року, Гурцієва було призначено на високу посаду в адміністрації Ставрополя.

Повідомляється, що вибух стався внаслідок підриву гранати. За офіційною інформацією, окрім Гурцієва, загинула ще одна особа. Місцеві джерела стверджують, що перед інцидентом чоловіки перебували на лавці біля будинку та вживали алкогольні напої.

Глава Ставропольського краю Володимир Владимиров підтвердив ліквідацію Гурцієва, зазначивши, що розглядаються різні версії події, включно з терористичним актом, в якому він уже встиг звинуватити "нацистів з України".

Нагадаємо, що Маріуполь був захоплений російськими військами у лютому 2022 року після інтенсивних бомбардувань, які призвели до гуманітарної катастрофи та загибелі, за різними оцінками, десятків тисяч мирних жителів.