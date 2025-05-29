Скільки громадян ЄС підтримує постачання зброї Україні – опитування Eurobarometer

Переважна більшість громадян Європейського Союзу підтримує закупівлю та постачання військового обладнання для України, яка протистоїть російській агресії. Про це свідчать результати останнього опитування Eurobarometer.

Згідно з даними дослідження, 59% опитаних громадян ЄС висловили свою згоду з тим, щоб Європейський Союз фінансував закупівлю та постачання військової допомоги Україні.

Окрім підтримки військової допомоги, опитування показало широку солідарність європейців з Україною за іншими напрямками. Так, 80% респондентів підтримують прийняття в ЄС людей, які рятуються від війни, а 76% виступають за надання фінансової та гуманітарної підтримки Україні.

Також значна частина громадян ЄС підтримує санкційний тиск на Росію. 72% опитаних згодні з економічними санкціями, спрямованими проти російського уряду, компаній та приватних осіб. Щодо політичної підтримки, 60% респондентів схвалюють надання Україні статусу кандидата в члени ЄС.

Вторгнення Росії в Україну продовжує залишатися головною проблемою для Європейського Союзу на думку 27% опитаних. Серед інших важливих питань респонденти виділили міжнародну ситуацію (24%) та безпеку й оборону (20%).

Більшість європейців також усвідомлюють загрозу, яку несе російська агресія для безпеки всього ЄС. 77% респондентів погодилися з тим, що вторгнення Росії в Україну є загрозою для безпеки Європейського Союзу.

Результати опитування Eurobarometer чітко демонструють високий рівень підтримки України серед громадян ЄС у різних аспектах протистояння російській агресії, включаючи постачання зброї.