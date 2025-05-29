Ранковий дайджест ForUА: Відставка Маска, удари по Запоріжжю, тарифний удар по Трампу, катастрофа в Альпах

29 травня, дайджест новин від редакції ForUА:

Український документ із чіткими кроками щодо припинення вогню та миру вже в руках росіян , — радник президента з питань комунікацій Дмитро Литвин. Вони його отримали, без жодних відмовок. Тепер м’яч на їхньому боці — всі чекають на їхній так званий «меморандум». Вони обіцяли його передати, і не тільки нам.

Нові ліміти на перекази з карти на карту діятимуть вже з 1 червня. Банки України з 1 червня 2025 року знизять місячний ліміт на грошові перекази зі 150 до 100 тисяч гривень. Це стосується як карткових переказів, так і платежів за IBAN.

Усі співробітники «Голосу Америки» будуть звільнені цього тижня, — Reuters. За даними джерел видання, звільнення торкнуться близько 800 працівників, що залишилися в агентстві, після того як на початку травня адміністрація Трампа розірвала контракти з майже 600 підрядниками.

росія вже готова до наступу на Сумщину. В них зосереджена достатня кількість сил біля кордону, — речник ДПСУ Демченко.

У Швейцарських Альпах зсув льодовика «поховав» частину села: там оголошено надзвичайний стан, — місцеві ЗМІ.