﻿
Дайджест

Ранковий дайджест ForUА: Відставка Маска, удари по Запоріжжю, тарифний удар по Трампу, катастрофа в Альпах

Ранковий дайджест ForUА: Відставка Маска, удари по Запоріжжю, тарифний удар по Трампу, катастрофа в Альпах

29 травня, дайджест новин від редакції ForUА:

  • Маск йде від Трампа. Ілон Маск оголосив про відставку з посади Спеціального держслужбовця в DOGE.
  • Росіяни атакували КАБами Запоріжжя — під завалами є люди, — очільник ОВА Федоров. Ворог обстріляв село Верхня Терса у Пологівському районі — росія скинула щонайменше п’ять авіабомб на приватну забудову. 
  • Трамп зазнав поразки: суд у США визнав незаконними більшість введених ним глобальних тарифів, — Bloomberg.

  • Український документ із чіткими кроками щодо припинення вогню та миру вже в руках росіян, — радник президента з питань комунікацій Дмитро Литвин. Вони його отримали, без жодних відмовок. Тепер м’яч на їхньому боці — всі чекають на їхній так званий «меморандум». Вони обіцяли його передати, і не тільки нам.

  • У Ставрополі підірвали майора ЗС рф, який керував авіаударами по Маріуполю, — росЗМІ.

  • Нові ліміти на перекази з карти на карту діятимуть вже з 1 червня. Банки України з 1 червня 2025 року знизять місячний ліміт на грошові перекази зі 150 до 100 тисяч гривень. Це стосується як карткових переказів, так і платежів за IBAN.

  • Усі співробітники «Голосу Америки» будуть звільнені цього тижня, — Reuters. За даними джерел видання, звільнення торкнуться близько 800 працівників, що залишилися в агентстві, після того як на початку травня адміністрація Трампа розірвала контракти з майже 600 підрядниками.

  • росія вже готова до наступу на Сумщину. В них зосереджена достатня кількість сил біля кордону, — речник ДПСУ Демченко.

  • У Швейцарських Альпах зсув льодовика «поховав» частину села: там оголошено надзвичайний стан, — місцеві ЗМІ.

  • У Південній Кореї поблизу міста Пхохан розбився літак. За інформацією місцевої влади, на борту патрульного літака Військово-морських сил країни перебували четверо осіб, він упав на схилі гори. 

 Автор: Галина Роюк

Теги:

ЗапоріжжяТрампМаскАльпи
Читайте нас у Google News
Читайте нас у Telegram

Читайте також

Триста таборів терору: де Росія ховає українських полонених
Головне 29.05.2025 09:43:33
Триста таборів терору: де Росія ховає українських полонених
Читати
"Мирний меморандум" - ультиматум замість компромісу
Головне 29.05.2025 09:17:15
"Мирний меморандум" - ультиматум замість компромісу
Читати
Росія розтягує фронт, готуючись до масштабного наступу
Головне 29.05.2025 08:55:00
Росія розтягує фронт, готуючись до масштабного наступу
Читати

Популярнi статтi