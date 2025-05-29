Україна вже повернула з російського полону понад половину захисників "Азовсталі", зокрема 455 бійців полку "Азов". Про це повідомив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов під час брифінгу.

За словами Юсова, після виходу гарнізону з "Азовсталі" у травні 2022 року в полон потрапили приблизно 2500 українських військових. Станом на сьогодні 1279 із них уже звільнено. Ці цифри включають 455 бійців полку "Азов", які стали символом незламності спротиву в Маріуполі.

"Це добра статистика порівняно з іншими підрозділами. Хоч ми й розуміємо, що для кожної родини важлива не цифра, а конкретна доля близької людини. Але ці дані — результат постійної, складної і глибоко персоналізованої роботи, яка триває щодня", — зазначив Юсов.

Довідка: "Азовсталь" стала символом героїчної оборони Маріуполя — тисячі українських захисників, незважаючи на багатомісячну облогу, тримали позиції під постійними обстрілами. Після евакуації з заводу у травні 2022 року багато хто з них опинився в російському полоні.