Велика місія провалена: Маск йде у відставку

Мільярдер і підприємець Ілон Маск оголосив про свою відставку з посади Спеціального державного службовця у Департаменті ефективності уряду США (DOGE). Його головна ціль — зменшити державні витрати на трильйони доларів — так і не була досягнута.

Про це Маск повідомив на власній платформі X: «Оскільки мій призначений термін як Спеціального урядового службовця завершується, я хочу подякувати президенту Трампу за можливість зменшити марні витрати. Місія DOGE лише посилюватиметься з часом, перетворюючись на спосіб життя в усьому уряді».

Попри амбіційні плани, діяльність DOGE закінчилася хвилею критики та скандалів. Ініціатива Маска, яка стартувала на тлі обіцянок зекономити до $2 трлн, привела до скорочення десятків тисяч держслужбовців, ліквідації деяких агентств. Проте не дала очікуваного фінансового результату.

Згодом початкову ціль урізали: з $2 трлн → до $1 трлн → до $150 млрд. Однак і ця мета виявилась недосяжною.

Після відставки Маска майбутнє DOGE залишається невизначеним. Очікується, що Білий дім перегляне формат департаменту або скоротить його повноваження.

За словами джерела в адміністрації, Маск сам ініціював звільнення, яке погодили у Білому домі. Рішення він прийняв після резонансного інтерв’ю, де розкритикував ключовий податковий законопроєкт адміністрації Трампа — "Один великий прекрасний закон", назвавши його «недієвим» у боротьбі з дефіцитом бюджету.

Сам Маск іронічно називав свою роль "головним ніким" у Білому домі, заявляючи, що не був критично важливим для місії, хоча саме з його ім’ям пов'язували масштаб реформ.