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Триста таборів терору: де Росія ховає українських полонених

Триста таборів терору: де Росія ховає українських полонених

Росія, тимчасово окуповані території України та навіть Білорусь — на цих територіях функціонують щонайменше 300 місць утримання українських військовополонених та цивільних заручників.

«Як ви думаєте, скільки таборів має Росія для українських полонених? П’ять, десять, сто? Триста!» — повідомив представник Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Олег Гущин.

За його словами, на відміну від України, яка має лише 5 таборів для військовополонених і 5 тимчасових місць тримання з повним доступом міжнародних організацій (МКЧХ, ООН, правозахисні місії), Росія не надає жодного доступу до своїх об’єктів.

«До жодного з цих 300 таборів — ні на території Росії, ні на окупованих землях, ні в Білорусі — не мають доступу ані Червоний Хрест, ані ООН, ані ОБСЄ, ані будь-які інші правозахисні структури», — підкреслив представник Гущин.

Ці дані вкотре свідчать про системні порушення міжнародного гуманітарного права з боку РФ та її союзників, зокрема в частині поводження з військовополоненими.

Теги:

війна в Україніукраїнські полонені
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