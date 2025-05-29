Німецька компанія допомагає Росії модернізувати ядерні шахти — ЗМІ

Німецька компанія Knauf, попри публічні заяви про вихід з російського ринку, продовжує постачати матеріали для будівництва та модернізації стратегічних ядерних об’єктів Росії. Про це йдеться у спільному розслідуванні німецького видання Der Spiegel та данського порталу Danwatch.

Журналісти отримали документи, які свідчать, що матеріали Knauf — зокрема гіпс, цемент і теплоізоляція — використовуються на секретних об’єктах Міноборони РФ, зокрема у шахтах, де розміщені міжконтинентальні ракети з ядерними боєголовками та гіперзвукові системи «Авангард».

За даними розслідування, у тендері на об’єкт 368-го ракетного полку біля міста Ясний перемогла фірма з Єкатеринбурга, яка постачає гіпс Knauf. У документації зазначено матеріали імецького бренду, а також креслення об’єкта й специфікації.

Попри те, що Knauf заявляє про відсутність прибутків у Росії та нібито триваючі переговори про вихід із ринку, журналісти з’ясували, що компанія зберігає повний контроль над дочірніми підприємствами в РФ, бере участь у державних тендерах через посередників.

У 2024 році проводила в РФ заходи з просування локальних рішень під гаслом «Імпортозаміщення в стилі Knauf». Одна з дочірніх компаній Knauf навіть була визнана «системно важливою» для російської економіки.

Супутникові знімки підтверджують, що ядерні шахти в РФ проходять масштабну модернізацію — з розширенням, додатковим захистом, системами відеоспостереження, автоматичними гранатометами та кулеметними установками.

Це перше документальне підтвердження використання західних будівельних матеріалів на стратегічних військових об’єктах Росії після початку повномасштабного вторгнення в Україну.