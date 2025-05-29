Катя Осадча опинилася у центрі хейту. Причина - її позиция щодо матерів, які під час війни вивозять дітей-підлітків за кордон Украиїни. У соцмережах, з посиланням на коментар знаменитості для Новини.LIVE, заяву Осадчої назвали лицемірною.

У розмові з журналісткою вона припустила, що причина не лише у прагненні вберегти малечу від небезпеки війни.

"Ми всі живемо в Україні весь час війни і, на жаль, звикли до небезпеки. А от до невизначеності звикнути складніше. Тому дітям потрібно давати уявлення, де вони потрібні. Маємо розмовляти з ними, мовляв, а ти можеш отримати ось таку освіту, таку-то зарплатню, таку кар’єру - допомогти вибудувати шлях. Так ми можемо втримати наших дітей", - пояснила вона.

На думку Осадчої, зосереджуватися варто й на майбутньому ринку праці. Вона підкреслила, що важливо допомогти молоді зорієнтуватися в затребуваних спеціальностях, які будуть актуальними для відбудови країни.

"Ми з фундацією будемо працювати над тим, аби виявляти пул професії, в тому числі децентралізовано по регіонах. Адже регіон від регіону відрізняється, і ті професії, які дуже потрібні в одному, можуть бути непотрібні в іншому", - додала ведуча.

Катя також прокоментувала тенденцію виїзду з України хлопців-підлітків. Вона вважає, що це питання не можна ігнорувати, адже країна ризикує втратити майбутній потенціал.

"Ми як громадський сектор не можемо на це впливати. Але так, таким чином ми втрачаємо людський капітал, і ті підлітки, які виїжджають зараз, потім можуть не повернутися. Це таке дискусійне питання на рівні держави, яке треба і варто піднімати, не закривати на нього очі. Бо дійсно мами вивозять своїх синів за кордон", - погодилась телеведуча. “Країну мають захищати хлопці, і хлопці мають іти воювати, але, з іншого боку, хто не хоче йти воювати, виїжджає за кордон. Як утримати цих хлопців? Змушувати їх воювати? Думаю, що у 18 років це було б невірним рішенням держави", - додала Осадча.

Її позиція викликала неоднозначну реакцію в соцмережах. Попри заклики телеведучої не вивозити дітей, багато хто з користувачів нагадав: її власний син, 22-річний Ілля, нині мешкає та здобуває освіту у США. Хлопець навчається в Університеті Мериленду у США та здобуває освіту в ІТ-сфері.

Сама Осадча у вересні 2023 року запевнила: після завершення навчання Ілля повернеться до України.