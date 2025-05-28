Книжковий Арсенал 2025 — головна літературна подія весни!

З 29 травня по 1 червня Мистецький арсенал знову стане місцем зустрічі всіх, хто любить книжки, живе літературою і творить сучасну культуру. Це будуть чотири дні натхнення, книжкових відкриттів, яскравих подій та довгоочікуваних зустрічей, про це повідомляє ForUA.

На вас чекатиме великий книжковий ярмарок на першому поверсі Старого арсеналу, куди вже заїхало 100 великих та 11 малих видавництв, а також партнерські стенди військових та волонтерських ініціатив. Також знову буде улюблений Ярмарок ілюстраторів.

Цьогорічна фокус-тема — "Все між нами — переклад, або Everything is translation".

"Книжковий Арсенал — це місце, де ми зустрічаємося з нашими читачами та колегами. Щороку готуємося до нього як до свята: важливого, напруженого, але надзвичайно натхненного. Для нас це можливість не лише презентувати нові книги, а й побачити, як на них реагують наші читачі, відчути пульс книжкового середовища і долучитися до ширшого культурного діалогу. А ще це завжди точка росту: після Арсеналу маємо глибше розуміння, куди рухатися далі", - розповідають у видавництві ARTBOOKS.

Програма Книжкового Арсеналу, як завжди, насичена. На семи сценах фестивалю відбуватимуться лекції, розмови, інтерв’ю, поезія, перформанси. А також — виставки та мистецькі проєкти. Крім того, від самих видавців та авторів будуть сюрпризи.

"Ми завжди брали участь у Книжковому Арсеналі, і щоразу ця подія нас приємно дивує та представляється в новому світлі, - розповідає директор видавництва "Саміт-книга".— Цього року наше видавництво робить акцент на соціально-значущому нон-фікшн".

Іван Степурін анонсував книгу Надзвичайної та Повноважної пані Посла Азербайджану Ельміри Ахундової "Заріфа та Гайдар Алієви. Кохання завдовжки у вічність". Видавець радить прочитати цю невигадану та неймовірну історію, адже головна героїня Заріфа Алієва зробила великий особистий внесок як у дружбу цих двох країн, так і у будівництво об'єктів освіти та культури в Україні (зокрема, у м. Ірпінь, де її ім'ям названо школу та вулицю). На презентацію завітають видатні політичні та культурні діячі України та Азербайджану.

Також в асортименті видань "Саміт-книга" є незвичайна книга про відомий південнокорейський музичний гурт "BTS". Автор книги Ірина Клипко, у досить зрілому віці полюбила творчість цих хлопців за мелодійний та глибокий зміст їхніх пісень. Вона пережила окупацію у м. Буча та поїхала до Кореї з культурним проектом проти війни в Україні. Про свою подорож і про музикантів вона не лише випустила книгу, а й готує цього року масштабні Дні української культури з врученням унікальної "куленепробивної" гітари учасникам гурту від всесвітньо відомого виробника гітар Олександра Дорошенка.

Фото: Автор Ірина Клипко з книгою від видавництва "Саміт-книга"

Дітям та підліткам теж приділяється велика увага. Для них розроблена спеціальна програма від організаторів, а видавці підготували безліч новинок!

Приміром, видавництво ARTBOOKS щойно надрукувало психологічний трилер «Озеро спокою» Рейчел Кейн, dark-ромком «М’ясник і чорна пташка» Брінн Вівер, фентезі «Сезон кісток» Саманта Шеннон та «Безсердечний мисливець» Крістен Сіккареллі.

"Сьогодні ми фокусуємося на роботі над новим і амбітним напрямом манґи. Для нас це початок нової глави в історії видавництва. Ми виходимо за межі вже звичного портфеля дитячих та дорослих бестселерів і робимо крок назустріч фан-спільноті, яка роками чекала на легальні видання улюблених серій. Головна тема, яку ми підсвічуємо на цьогорічному Арсеналі, — як в Україні можливо створювати якісні, ліцензовані, перекладні видання, долаючи культурні, мовні та ринкові бар’єри" — розповів представник ARTBOOKS.

Книжковий Арсенал 2025 — це не просто книжковий ярмарок, а простір, де народжуються нові ідеї, зміцнюються культурні зв’язки та звучать важливі голоси. Цьогоріч він знову об’єднає читачів, авторів, видавців і митців навколо сили слова й перекладу як мосту між культурами.