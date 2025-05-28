ЄС із США обмірковують 18-й пакет санкцій проти РФ на тлі неспроможності Кремля надати т. зв. меморандум

Німеччина не бачить з боку РФ жодної готовності до будь-яких перемовин, незалежно де вони будуть відбуватися, заявив канцлер Німеччини Фрідріх Мерц.

"Але, як сказав український президент, ми зараз чекаємо вже багато днів, чекаємо на цей так званий меморандум. І ми не бачимо з боку Росії взагалі жодної готовності до будь-яких переговорів, незалежно, де це буде відбуватися", - сказав Мерц під час спільної пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським у Берліні в середу.

Також канцлер повідомив, що Європейський союз веде розмови з США щодо 18-го пакету санкцій проти РФ і Німеччина бере в них активну участь.

"Зараз ми працюємо над 18-им пакетом санкцій. Ми ведемо розмови з США. Ви знаєте, що американський уряд та американський конгрес також говорять про санкції з боку США. Ми проінформовані про ці розмови і я беру в них активну участь", - сказав Мерц.