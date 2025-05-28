Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що його країна зробить усе можливе, щоб газопровід "Північний потік-2" ніколи не запрацював. Ця заява пролунала під час спільної пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським 28 травня.

Мерц наголосив, що Росія намагається виграти час, оскільки обіцяний меморандум щодо переговорів, анонсований президентом Путіним тиждень тому, досі не представлений. Він також засудив повітряні атаки на Київ, назвавши їх "ляпасом в обличчя" всім, хто прагне миру в Україні.

"Москва хоче виграти час. На меморандум, стосовно перемовин, який анонсував Путін тиждень тому, ми все чекаємо до сьогодні. І повітряні атаки на Київ говорять не мовою миру, а мовою агресивної війни. Це - ляпас в обличчя всіх тих, хто бореться за припинення вогню в Україні, Європі та США. Тому ми будемо посилювати тиск на Росію", - заявив канцлер.

Німеччина також оголосила про розширення військової підтримки України. За словами Мерца, його країна не лише продовжить надавати допомогу, але й збільшить її обсяги, щоб Україна могла захиститися від російської агресії зараз і в майбутньому.

"Ми фінансуватимемо суттєву частину коштів на Starlink в Україну, наші міністри оборони сьогодні підпишуть заяву про наміри про придбання далекобійних систем українського виробництва. Не буде обмежень для далекобійної зброї – Україна зможе в повному обсязі себе захищати, а також вражати військові цілі поза українською територією. Це початок нової форми військово-промислової співпраці між нашими країнами, яка має дуже великий потенціал", - додав Мерц.

Ці заяви свідчать про рішучість Німеччини підтримувати Україну та протистояти російській агресії.