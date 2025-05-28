Командування Сухопутних військ ЗСУ посилить контроль за призовом і призначенням людей на тилові посади в армії. Військові наголошують: дехто в такий спосіб намагається уникнути відповідальності за корупційні оборудки, хабарництво та інші зловживання.

Про це йдеться в заяві Сухопутних військ.

Так, там наголосили, що тилові посади, як-от у галузях логістики, фінансово-економічної служби, медичного забезпечення чи забезпечення адміністративних функцій, призначені для ефективного забезпечення армії ресурсами.

Однак трапляються випадки, коли окремі люди, зокрема фігуранти корупційних кримінальних справ, намагалися використати тилові вакансії для втечі від правосуддя. Тому командування Сухопутних військ посилить контроль за процесом призову й призначення на такі посади.

Так, наприклад, за наказом командира військової частини від 9 травня призов на тилову посаду бухгалтера заступниці прокурора Запорізької області Наталі Максименко скасували через порушення порядку мобілізації.

Військові наголошують, що це лише підтверджує те, що будь-які спроби використати тилові посади як лазівку для ухилення від відповідальності будуть рішуче припинені.

«Наголошуємо: кожна посада, навіть у тилу, вимагає високої відповідальності, професіоналізму та відданості справі захисту України. Тилові підрозділи не будуть "безпечною гаванню" для тих, хто прагне уникнути справедливого покарання. Сухопутні війська залишаються відданими принципам прозорості, законності та справедливості в усіх аспектах своєї діяльності», — наголосили в заяві.

Раніше «Центр протидії корупції» повідомляв, що заступниця прокурора Запорізької області Наталя Максименко, яку правоохоронці підозрюють у вимаганні та отриманні 40 тисяч доларів хабаря, доєдналася до Збройних сил.

Ще у вересні 2024 року САП і НАБУ викрили заступницю керівника Запорізької обласної прокуратури на одержанні 40 тисяч доларів США неправомірної вигоди та вручили їй підозру.

За даними досудового розслідування, що посадовиця висловила прохання надати хабар за розв'язання питання щодо зміни підслідності у кримінальному провадженні, забезпечення скасування арешту майна фігуранта та непритягнення до кримінальної відповідальності за результатами досудового розслідування.