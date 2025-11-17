﻿
Українські військові показали зруйновану окупантами Костянтинівку

Сили оборони оприлюднили фотографії житлових кварталів Костянтинівки.

"У місті Костянтинівка наразі перебувають 4800 людей, повідомляють у Донецькій обласній військової адміністрації. У повідомленні сказано, що евакуація з міста ще можлива. Утім, численні спалені автівки на виїзді з міста й на всіх основних дорогах вказують на те, наскільки небезпечними і важкими нині є евакуаційні операції", - повідомляють Сухопутні війська.

Залишатися в місті цивільним — це небезпечніше. РФ постійно скидає на житлові квартали керовані авіабомби з величезним зарядом, і перетворює їх на осередки пекла.

Сили оборони показали на світлинах кілька таких районів неподалік вулиці Громова.

"Користуючись погодою, ворог намагається зайти у Костянтинівку, здійснюючи як піші штурми, так і пробує заїхати технікою. Утім, Сили оборони, зокрема й воїни 93-тя ОМБр Холодний Яр на своїй ділянці фронту, протистоять окупантам і не дають їм наблизитися до міста впритул", - говориться у повідомленні.

Фото: Сухопутні війська.

 Автор: Галина Роюк

ЗСУ війна обстріл Костянтинівка окупанти
