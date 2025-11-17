Щось негаразд у нас в енергетиці: на ХАЕС протягом трьох років не можуть відремонтувати турбіну

Народний депутат Ярослав Железняк заявив про системні корупційні схеми в НАЕК "Енергоатом", через які Хмельницька АЕС (ХАЕС) втрачає потужність.

За його словами, другий енергоблок станції з березня 2022 року працює не на повну потужність, що призводить до недовиробництва електроенергії — "майже 500 МВт".

Експерт з енергетичних питань Геннадій Рябцев підтвердив Суспільне Хмельницький, що одна з турбін ядерного реактора на Хмельницькій АЕС працює не на повну потужність та пояснив причину.

"Ця турбіна потребує ремонту і не може працювати на повну потужність через певні технічні проблеми, вібрації. Свого часу був оголошений відповідний тендер, але вже впродовж кількох років переможця досі не визначено. І відповідно цю турбіну не можна вивести на повну потужність, щоб один з реакторів видавав дійсно один гігават потужності. Він видає дещо менше, але не на половину, як про це написав у дописі народний депутат. Якщо всі реактори працюють, то ця нестача не є критичною. Хоча факт того, що турбіну не можуть відремонтувати впродовж трьох років, свідчить про те, що щось негаразд у нас в енергетиці".