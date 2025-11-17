100 літаків Rafale F4 до 2035 року: Макрон і Зеленський підписали декларацію про наміри

Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що нова угода з Україною передбачає зближення та інтеграцію оборонних галузей двох країн.

Про це він сказав під час спільної конференції в Парижі.

Нагадаємо, 17 листопада президент України Володимир Зеленський і президент Франції Емманюель Макрон підписали декларацію про наміри щодо співробітництва у сфері придбання Україною оборонного обладнання.

За словами Зеленського, цей документ дає Україні можливість придбати військове обладнання з французької оборонної промислової і технологічної бази. Ідеться про:

100 літаків Rafale F4 до 2035 року для бойової авіації України;

8 систем ППО SAMP-T (по 6 пускових);

радари до систем ППО;

ракети класу «повітря — повітря»;

керовані авіабомби.

Макрон зазначив, що у межах угоди ідеться про системи SAMP-T останнього покоління: «Зараз це все ще розробка, але ми домовилися, що вона може бути першою розгорнута в Україні. Україна вже знає характеристики SAMP-T, але це будуть посилені характеристики».

Зеленський зазначив, що нове покоління SAMP-T застосовуватимуть проти російської балістики.

Президент Франції наголосив, що Україна вже отримує французькі літаки Mirage. Літаки Rafale, про які домовилися нині, передаватимуть «із повним озброєнням», з відповідними програмами підготовки екіпажу та пілотів.

«Пілоти, які мають практику на „Міражах“, не будуть витрачати рік на навчання на „Рафалях“, а будуть дуже швидко переходити», — сказав Зеленський.

Також Україна та Франція співпрацюватимуть у сфері виробництва безпілотників та авіабомб.

Президент Зеленський назвав укладену угоду «історичною». Окрім військової сфери Україна та Франція посилять співпрацю і в інших сферах. Наприклад, «Укрзалізниця» закупить 55 електровозів, які виробить французька машинобудівна компанія Alstom.