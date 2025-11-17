361-ша місія на фронт: фонд «Надія» та Валерій Дубіль передали обладнання військовим на харківський напрямок

Благодійний фонд молодіжної ініціативи «Надія» разом із головою наглядової ради фонду, першим заступником голови Комітету ВР з питань здоровʼя нації Валерієм Дубілем продовжує підтримку українських захисників. Під час 361-ї місії на харківський напрямок військовим передали чергову партію критично важливого обладнання — зарядні станції, комплекти супутникового зв’язку Starlink та потужні генератори, необхідні для роботи у зоні бойових дій.





Допомогу отримали бійці 113-ї окремої бригади територіальної оборони, 116-ї окремої механізованої бригади, 116-ї окремої бригади територіальної оборони, а також бійцям 72-ї окремої механізованої бригади імені Чорних Запорожців, а також спецпризначенці КОРД ГУНП у Хмельницькій області.





«Старлінки, зарядні станції, генератори — це не просто обладнання. У зоні бойових дій вони стають визначальною умовою координації, коригування операцій і навіть евакуації. Це те, що допомагає нашим військовим ефективно виконувати завдання та зберігати життя побратимів. Ми продовжимо підтримувати оборону стільки, скільки буде потрібно», — зазначив Валерій Дубіль.



Один із військових, який отримав техніку, поділився: «Це обладнання для нас критичне. Воно дає можливість тримати зв’язок навіть під обстрілами та працювати без збоїв. Підтримка від фонду «Надія» надходить завжди вчасно, і ми щиро цінуємо це».





Цю гуманітарну місію підтримали партнери Благодійного фонду молодіжної ініціативи «Надія»: Іван Дубіль, Ілля Дубіль, Антон Бахур, Роман Хохлов, Юлія Клименюк, Святослав Нечипоренко, компанія EDG Group, Олександр Гармаш та Євген Усик.



За час повномасштабної війни фонд «Надія» здійснив понад 360 місій, послідовно підтримуючи Збройні Сили України, Національну гвардію, прикордонників, спецпідрозділи Нацполіції, підрозділи ГУР. На фронт уже передано тисячі одиниць техніки — від Starlink-терміналів і систем РЕБ до дронів, генераторів, зарядних станцій, автомобілів та медичного обладнання. Постійну підтримку в реалізації благодійних ініціатив надають партнери фонду Ігор Корж та Олексій Юренко.