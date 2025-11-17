Спікер парламенту Грузії Шалва Папуашвілі звинуватив українську владу у невдячності до грузинського народу.

Папуашвілі заявив, що бажає Україні миру та хотів би, щоб український народ був представлений гідною владою, повідомляє 1TV.



"На жаль, влада Зеленського відрізняється невдячністю щодо грузинського народу", – сказав він.



Він заявив, що українська влада вже отримувала зауваження в кабінеті одного з президентів щодо подяки та вдячності.



"Та підтримка, яку грузинський народ надає Україні, отримує таку відповідь: спочатку нам таємно прислали Саакашвілі, в тому числі через заяви Подоляка намагалися втягнути нас в ескалацію з Росією. Нам говорили з України, що, можливо, і ми теж могли б прогулятися по різних окупованих регіонах і так далі. Так ставляться до грузинського народу", – заявив він.



Папуашвілі сказав, що проблема тут не в якійсь конкретній людині, а у п'ятій колоні, яка в Грузії займається розмахуванням прапорами іноземних держав.

"Ви пам'ятаєте, що для них, ймовірно, саме такі люди досі залишаються бажаними лідерами, в тому числі і в Грузії. Мені більше нічого сказати, крім того, що я бажаю Україні миру і хотів би, щоб український народ був представлений гідною владою", – додав він.

Фото: 1TV.