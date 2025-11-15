ЗСУ вийшли з Нововасилівського на Запоріжжі

На Запоріжжі і півдні Дніпропетровщини противник не зменшує інтенсивності штурмових дій, масованих артилерійських обстрілів і вогневих ударів. Минулої доби на Олександрівському і Гуляйпільському напрямках відбулось майже чотири десятки бойових зіткнень. Противник не припиняє штурмів наших позицій і спроб інфільтрації вглиб української оборони. Про це повідомляють Сили оборони Півдня України.

За минулу добу зафіксовано більше 350 обстрілів із використанням понад 1500 боєприпасів. Ворожі втрати склали майже 300 чоловік особового складу та 58 одиниць ОВТ, серед яких – танк, бронетехніка, артилерійські системи різних типів, легкомоторна техніка.

У зв’язку із перегрупуванням бойових порядків, зміною конфігурації лінії бойового зіткнення, а також з метою збереження життя військовослужбовців відбулося виведення наших підрозділів з населеного пункту Нововасилівське на більш вигідні для оборони позиції.

Тривають заходи блокування ворожого просування і нанесення йому комбінованого вогневого ураження.

За кожен метр української землі запекло б’ються захисники півдня України.