У світі почалася нова гонка озброєнь між США, Китаєм та РФ — WSJ

У світі стрімко розгортається нова гонка озброєнь між провідними військовими державами — Сполученими Штатами, Китаєм та Росією. Про це повідомляє The Wall Street Journal, зазначаючи, що протистояння між Вашингтоном і Пекіном уже перейшло на новий рівень стратегічного планування.

За даними видання, китайське керівництво переконане, що у разі прямого військового зіткнення з США зможе «спокійно перемогти американців», зробивши ставку на ракетні технології, швидке переозброєння та масштабні інвестиції у флот.

Німеччина попереджає про ризик війни між НАТО та Росією

На тлі зростання напруги міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що Європа повинна серйозно розглядати можливість військового зіткнення між НАТО та Росією в найближчі роки.

За його словами, Москва не відмовилася від агресивних планів, а тому країни Альянсу мають прискорювати переозброєння та готуватися до «найгірших сценаріїв».

Глобальна нестабільність зростає

Експерти зазначають, що одночасне нарощування озброєнь у США, Китаї та РФ, а також ескалаційні заяви окремих європейських урядів свідчать про повернення світу до логіки «холодної війни», але вже з новими технологіями та більшою кількістю потенційних точок зіткнення.