Полiтика

МЗС України "подякувало" грузинській владі за допомогу агресору в обході санкцій

Речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий відреагував на заяву спікера парламенту Грузії Шалви Папуашвілі щодо начебто невдячності Києва грузинському народу.

У Міністерстві закордонних справ України відреагували на докори грузинської влади в невдячності.

"Дякуємо грузинській владі за все, зокрема за невведення санкцій проти РФ за вторгнення в Україну та допомогу спільному агресору в їх обході, розворот своєї країни зі шляху інтеграції до ЄС і НАТО в російське ярмо, постійні зневажливі коментарі в бік України. Водночас щиро бажаємо грузинському народу європейського майбутнього, безпеки та достатку - попри проросійську політику чинного уряду", - сказав Тихий в коментарі журналістам.

Раніше голова парламенту Грузії Шалва Папуашвілі звинуватив українську владу у невдячності до грузинського народу. Папуашвілі заявив, що бажає Україні миру і хотів би, щоб український народ "був представлений гідною владою".

"На жаль, влада Зеленського відрізняється невдячністю щодо грузинського народу", – сказав він.

 Автор: Богдан Моримух

МЗС
