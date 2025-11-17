﻿
Диверсанти підірвали залізницю, якою йшла допомога для України - Туск

У Польщі підірвано залізничну колію, що використовувалася для перевезення допомоги в Україну. Премʼєр-міністр Польщі Дональд Туск підтвердив, що за інцидентом стоять диверсанти, які заклали вибухівку.

Перша така небезпечна диверсія у країнах НАТО

Інцидент стався 16 листопада на залізничній лінії у Мазовецькому воєводстві, яка сполучає Варшаву зі станцією Дорогуськ на кордоні з Україною. Пошкоджена ділянка колії, якою прямують поїзди з вантажами до України, наразі закрита.

Попереднє розслідування вказує на те, що рейка була навмисно пошкоджена внаслідок детонації вибухового заряду. Польські правоохоронні органи розслідують подію як акт диверсії.

