Штурмовики ЗСУ просуваються до Успенівки попри восьмикратну перевагу ворога

Українські штурмові підрозділи продовжують інтенсивні бої на ділянці Гуляйполе – Рівнопілля – Новомиколаївка – Солодке – Успенівка. Противник має значну чисельну перевагу, однак оборона тримається, а штурмовики просуваються вперед, повідомив начальник Управління штурмових підрозділів Валентин Манько. За його словами, на напрямку тривають одні з найважчих боїв останніх тижнів. «Ідуть важкі бої за кожен клаптик нашої землі, за кожен населений пункт», — заявив він, наголошуючи, що бої точаться за Солодке, Рівнопілля та інші населені пункти.

Попри інтенсивність атак ворога, українські підрозділи не лише утримують позиції, а й здійснюють локальні просування у напрямку Успенівки.

Погодні умови — насамперед густий туман — ускладнили роботу дронів та спостереження, чим скористався противник, намагаючись просочитися вперед. Втім, підрозділи продовжують контролювати ситуацію: «Противника в нас, мабуть, разів сім-вісім більше… Але й вмирають вони так само — один до восьми», — зазначив Манько, додаючи, що бійцям «потрібно трохи часу, щоб перемолоти» сили загарбників.

Попри складні умови, моральний дух штурмовиків залишається високим. «Настрій бойовий, це саме головне. Від штурмовиків не може бути іншого настрою», — наголосив Манько.

