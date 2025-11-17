Другий тиждень поспіль стрімко збільшуються темпи наступу росіян, - DeepState

Російські окупанти збільшили площу контролю над українською територією на 149,48 кв. км за минулий тиждень з понеділка, 10 листопада, по понеділок, 17 листопада, що на 66% більше ніж позаминулого тижня, коли ворог зайняв 89,8 кв. км, свідчать мапи OSINT-проєкту DeepState.

Таким чином темпи просування противника стрімко збільшуються другий тиждень поспіль після тривалого періоду, коли ворог захоплював щотижня приблизно по 60-70 кв. км.

На минулому тижні різко зросли темпи просування окупантів на гуляйпільському напрямку в Запорізькій області: на ньому, а також на сусідньому новопавлівському напрямку вони зайняли минулого тижня 81,4 кв. км. Попередніми тижнями темпи просування окупантів на новопавлівському напрямку стрімко скорочувались, а на гуляйпільському були мінімальними.

На покровському та добропільському напрямках на заході Донецької області окупанти за тиждень зайняли 44,42 кв. км, тоді як на позаминулому - 14,45 кв. км, а в останній тиждень жовтня - 19,16 кв. км.

На куп'янському напрямку у Харківській області та сусідньому лиманському на півночі Донецької окупанти за тиждень захопили 22,04 кв км, що співставно з темпами позаминулого тижня.

Натомість, на часовоярському та костянтинівському напрямках ворог за тиждень захопив лише 1,62 кв. км території, що в кілька разів менше, ніж на позаминулому тижні, і може свідчити про його виснаження та ефективне стримування.

Більше ніде просування противника на минулому тижні, за даними DeepState, не фіксувалися. Таким чином, можна також констатувати припинення просування ворога на харківському напрямку в районі селища Мілове та на сусідньому вовчанському напрямку на півночі Харківської області, де противник активно просувався в кінці жовтня та на початку листопада.

"Сіра зона" невизначеного контролю зросла найбільше на покровському та добропільському напрямках (на 29,46 кв. км), там же було минулого тижня звільнено 1,7 кв. км території. На часовоярському та костянтинівському напрямках вона зросла на 4,7 кв. км.

На інших напрямках "сіра зона" скорочувалася, таким чином просування ворога відбувалося переважно за рахунок закріплення у ній. Зокрема, на гуляйпільскому та новопавлівському напрямках вона зменшилась на 19,8 кв. км, на лиманському та куп'янському – на 15,43 кв. км.

Сукупно площа "сірої зони" зменшилась за минулий тиждень на 1,07 кв. км, тоді як на позаминулому зросла на 48,6 кв. км.

Таким чином, в середньому минулого тижня окупанти збільшували площу контролю в середньому на 21,4 кв. км щодоби, а "сіра зона" зменшувалася в середньому щодоби на 0,15 кв. км.

В останній тиждень серпня та у перший вересня площа російської окупації зростала в середньому на 10,7 кв. км щодоби, що у 1,5 рази менше, ніж у середині серпня. У вересні просування окупантів продовжувалося дещо нижчими темпами, які лишалися стабільними протягом всього жовтня.

Позаминулого тижня темпи просування ворога різко зросли - на 43% порівняно з останнім тижнем жовтня, переважно за рахунок півночі Донецької та Харківської областей