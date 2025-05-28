Ранковий дайджест ForUА: удар дронів по Підмосков'ю, заява Лаврова про переговори, зволікання Німеччини з Taurus

28 травня, дайджест новин від редакції ForUА:

Німеччина поки що не передаватиме Taurus Україні. Рішення про передачу поки так і не ухвалили, - Bild.

Збройні сили рф робитимуть усе можливе, щоб перетнути адміністративний кордон Дніпропетровської області, — Зеленський.

Трамп може готувати масштабну угоду з рф та Китаєм щодо поділу сфер впливу, — The New York Times. За даними видання, йдеться про спробу сформувати новий світовий порядок, у якому Вашингтон, Москва та Пекін виступатимуть як основні центри сили — за логікою імперської політики XIX століття.

Вперше Україна застосувала дрони-матки з ШІ проти рф, — Forbes. Йдеться про багаторазовий безпілотник-носій GOGOL-M, який здатен доставити два ударні FPV-дрони на відстань до 300 км. Після скидання бойових дронів він повертається назад, а FPV-дрони самостійно виконують завдання, використовуючи алгоритми ШІ.

Об'єднані Арабські Емірати стануть першою країною, де ChatGPT Plus буде безкоштовним для всіх, — Axios. Це частина масштабного партнерства з OpenAI, що включає створення AI-центру Stargate UAE в Абу-Дабі потужністю до одного гігавата.

Зеленський назвав терміни закінчення війни в Україні - червень 2026 року.

Трамп пропонує Канаді стати 51-м штатом США в обмін на «Golden Dome». Американський лідер заявив, що участь Канади у створенні американської протиракетної системи Golden Dome коштуватиме 61 мільярд доларів, але у разі приєднання до США — буде безкоштовною. Він написав, що Канада «розглядає цю пропозицію», не надавши жодних доказів.