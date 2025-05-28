Лжекозирі для Дональда: як Кремль випробовує Трампа «на слабо»

Судячи з усього, медовий місяць у стосунках офіційних Вашингтона та Москви, який затягнувся до непристойності, таки добігає кінця. Принаймні, взаємний «обмін люб’язностями» свідчить про те, що американська сторона, передозувавшись пустопорожніми ілюзіями відносно РФ, наштовхнулася на рифи реальності. Про те, чи означає це зміну тактики Білого дому щодо путінського режиму – далі в матеріалі.

У дипломатичних колах цими днями жартують, мовляв, натерли мозолі від лузання попкорну, що супроводжує спостереження за словесним дербі між США с одного боку і Росією – з іншого.

Дійсно, після гучних заяв Трампа про «божевільного Путіна», цей пристрасний серіал не завершився. Нинішній господар Білого дому напередодні знову розкритикував очільника Кремля і заявив, що якби не його політика, країна-агресорка зіштовхнулася б із дуже серйозними проблемами. «Володимир Путін не розуміє, що якби не я, з Росією сталося б дуже багато поганих речей, їй би довелося дуже погано. Він грає з вогнем!», - написав пан Трамп у соцмережах.

При цьому, як зазвичай робить чинний глава Білого дому, частина тексту була написана великими літерами. Мабуть, головний республіканець вважає, що величина літер вплине на вагу його слів у кремлівському сприйнятті, хоча реакція Москви свідчить зовсім про протилежне.

Зокрема, після того, як у вівторок, 27 травня, американська газета Wall Street Journal із посиланням на джерела повідомила, що Трамп розглядає можливість запровадження санкцій проти Росії вже цього тижня, Путін досить яскраво продемонстрував своє ставлення до американського візаві, відправляючи на контратаку посіпак третього ешелону.

Так, у відповідь на публікацію WSJ спікер Кремля Дмитро Пєсков заявив, що «американців всіляко підбурюють на введення нових санкцій». «Йдеться про цілеспрямовану кампанію у ЗМІ, яка націлена на зрив мирного процесу», сказав Пєсков. У свою чергу міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров перевів стрілки на Європу: «Президент Трамп – людина, яка хоче результату. І коли він бачить, що ці його зусилля групка європейських представників починає саботувати, підштовхуючи Україну на абсолютно безрозсудні дії, включаючи атаки безпілотників на Москву, звичайно, у нього можуть виявлятися певні емоції як у людини, яка не любить перешкод на шляху до ладу».

Втім, виступ тандему Лавров-Пєсков був лише розминкою перед виходом на інформаційну авансцену колишнього декларативного президента РФ, а нині заступника очільника росРНБО Дмитра Медведєва, який у притаманному йому стилі заявив наступне: «Що стосується слів Трампа про те, що Путін «грає з вогнем» і про «дуже погані речі» з Росією: я знаю лише одну реально погану річ – Третю світову війну. Сподіваюся, Трамп це розуміє».

Цілком зрозуміло, що Росія руками, а точніше, язиком Медведєва ретранслює позицію тієї частини путінського оточення, яка готова ходити по лезу, невпинно підвищуючи ставки в діалозі з Вашингтоном. Інакше кажучи, Москва, перенаситившись постійними санкційними погрозами головного республіканця, за якими не слідують реальні кроки, відверто провокує Трампа, випробовуючи його реальну готовність до рішучих дій. І потрібно зауважити, що старий-новий президент США сам винен у подібній поведінці росіян, оскільки з моменту свого повернення до Овального кабінету настільки девальвував силу власного слова, що навіть Медведєв тепер дозволяє собі погрожувати йому Третьої світовою.

Між тим, заокеанська реакція на медведєвські погрози є, скажімо так, неоднорідною. Наприклад, спецпредставник Трампа Кіт Келлог, заявив наступне: «Розпалювання страху перед Третьою світовою війною – невдалий, безрозсудний коментар Дмитра Медведєва, який не личить будь-якій державі. Президент Трамп працює над тим, щоб зупинити цю війну та покласти край вбивствам. Ми очікуємо на отримання меморандуму, який ви обіцяли ще тиждень тому. Припиніть вогонь негайно».

Перед цим пан Келлог в ефірі Fox News сказав, що США вже отримали від України пропозиції щодо мирного врегулювання і очікують на російську частину меморандуму, про яку говорив Путін після розмови з Трампом 19 травня. У Москві кажуть, що документ перебуває «у процесі підготовки».

В той же час офіційний представник Держдепу Теммі Брюс, коментуючи останні заяви президента США про Росію, заявила, що це не слід розглядати під призмою розчарування американського лідера. «Я не назвала б це розчаруванням. Це заява людини, яка керує мирними зусиллями у різних регіонах. Він ясно дає зрозуміти і абсолютно відкрито висловлює свою думку. Думаю, Росії слід серйозно до цього ставитись, американці точно так ставляться», - заявила напередодні пані Брюс на спеціальному брифінгу.

За її словами, антиросійська риторика глави Білого дому відображає не емоційне тло, а залучення президента США до зусиль щодо мирного врегулювання: «Він робить щось, про що палко турбується. Він знає, чого хоче досягти. Він успадкував світ у вогні, і надзвичайно хоче зупинити ці всі речі».

Апелюючи до вищенаведеної заяви пані Брюс, політолог Олексій Голобуцький констатує: «Слова речниці Держдепу свідчать про те, що Трамп все ще не «виходить з оборудки». Що ж, Трампу дійсно потрібен цей меморандум, який Кремль обіцяє невдовзі представити. Потрібен, очевидно, для того, щоб остаточно переконатись: Путін його «розводив», довго і свідомо. Він з самого початку навіть не збирався йти ні на які поступки і виконувати вимоги Трампа. Після малоприємного підтвердження і буде прийнято рішення - однак воно спиратиметься на пріоритети Трампа, про які ми дізнаємось вже постфактум. Зі змісту прийнятого рішення. Прикро, однак від нас тут практично нічого не залежить. Все зробить Путін, а формат і межі реакції визначатиме особисто Трамп».

Наразі щонайменше контури цього самого формату і меж вже цілком очевидні: або Трамп увімкне зелене світло законопроекту з новими антиросійськими санкціями сенатора-республіканця Ліндсі Грема (до речі, внесений в РФ до списку терористів та екстремістів), який, серед іншого пропонує запровадити 500-відсоткові мита для країн, які закуповують російську нафту, газ, уран та інші товари, або ж господар Овального кабінету надалі лише погрожуватиме РФ, нариваючись на відверто знущальні заяви у виконанні пєскових-медведєвих. Третього тут, як то кажуть, не дано. Ну, а допоки Трамп чекає з моря погоди, тобто – з Москви мирного меморандуму, різнокаліберні представники путінського режиму, які вміють діяти виключно, як вуличні гопники, відверто глузують з головного мешканця Білого дому. І це цілком закономірно, адже будь-яка безкарність породжує вседозволеність, а Дональд Трамп поки що лише погрожує, не навішуючи натомість дзвінкі щиглі по всюдисущим кремлівським носам.