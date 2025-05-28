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Безумство Кремля: США різко відреагували на погрози Медведєва

Безумство Кремля: США різко відреагували на погрози Медведєва

Спецпредставник президента США з питань України Кіт Келлог різко розкритикував заяву заступника голови Ради безпеки РФ Дмитра Мєдвєдєва, який у соцмережі X пригрозив Третьою світовою війною.

Слова Мєдвєдєва пролунали після реакції Трампа на масштабні ракетно-дронові атаки РФ по Україні, які стали одними з найпотужніших з початку повномасштабного вторгнення. Трамп заявив, що Путін «абсолютно збожеволів» та "грається з вогнем".

У відповідь Мєдвєдєв натякнув на можливість глобального конфлікту, написавши: «Я знаю лише одну СПРАВДІ ПОГАНУ річ – Третю світову війну. Сподіваюся, Трамп це розуміє».

У своїй офіційній заяві Келлог назвав це «безрозсудним коментарем, що не відповідає вимогам світової держави». «Розпалювання страху перед Третьою світовою війною – це прикрий, безрозсудний коментар Дмитра Мєдвєдєва. Президент Трамп працює над тим, щоб зупинити цю війну та припинити вбивства», – наголосив Келлог у соцмережі X.

За його словами, Сполучені Штати очікують від Росії надання Меморандуму з умовами припинення вогню, який було обіцяно ще тиждень тому. «Припиніть вогонь зараз», – коротко підсумував представник США.

За повідомленнями американських дипломатів, Вашингтон вже отримав попередні пропозиції від України щодо умов можливої мирної угоди.

Теги:

погрози Медведєваядерний шантажКеллог
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