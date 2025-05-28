Українські дрони влаштували пекельну ніч для Москви та Підмосков’я

Сьогодні вночі Москва та Підмосков’я стали об’єктами масованої атаки безпілотників. Про це повідомив мер Москви Сергій Собянін, зазначивши, що російська ППО збила понад 30 дронів. За його словами, серйозних пошкоджень немає.

Попри заяви влади, незалежні джерела повідомляють про прямі влучання по двох ключових об’єктах.

Було уражено завод "Крондштат" у місті Дубна (Підмосков’я) , що працює на державні оборонні замовлення РФ та виробляє розвідувальні та ударні БПЛА типу "Оріон", «Гром", "Терміт", які активно використовуваються у війні проти України.

Також атаковано технопарк «Елма» в Зеленограді. Він вважається головним науково-виробничим центром електроніки та мікроелектроніки.

Загалом майже 115 дронів атакували Росію вночі.