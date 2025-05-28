﻿
Надзвичайні події

Окупанти ведуть наступ, а влада Донеччини ремонтує дорогу за майже 92 млн гривень, - ЗМІ

Окупанти ведуть наступ, а влада Донеччини ремонтує дорогу за майже 92 млн гривень, - ЗМІ

Влада Донеччини планує відремонтувати автошлях Лиман – Рубці – Олександрівка за майже 92 мільйони гривень. Поки шукають підрядника.

Про плани журналісти Вільного Радіо дізналися з сайту публічних закупівель Prozorro. 

Наприкінці травня влада Донеччини вирішила підшукати підрядника, який поточно відремонтував би автошлях Лозове – Рубці – Олександрівка. Таку послугу оцінили у 91,9 мільйона гривень. Закупівлю довірили своєму департаменту розвитку базових галузей промисловості.

Зокрема, у загальну суму увійшло покриття ризиків усіх учасників дорожніх робіт — майже 1,9 мільйона гривень. Ще понад 1,7 мільйона гривень заклали на компенсацію інфляційних витрат.

За документами, загальна протяжність робіт — понад 63 тисячі метрів квадратних. Фахівці зніматимуть асфальтобетонне покриття дороги машиною для холодного фрезерування — спочатку на одній частині дороги, поки на іншій продовжуватиметься рух і навпаки. 

Крім того, на ділянці в 1 680 квадратних метрів планують вирізати кущі — усе ручним обладнанням. На сам же автошлях знадобиться близько 7,5 тисячі тонн асфальтобетонної суміші, аби влаштувати вирівнювальний шар. 

Загалом для виконання таких робіт необхідна така техніка:

  • Автомобіль-самоскид;
  • Автогудронатор;
  • Коток дорожній самохідний вібраційний;
  • Машина поливально-мийна;
  • Асфальтоукладальник;
  • Машина для холодного фрезерування асфальтобетонних покриттів;
  • Мотокущорізи. 

Нині департамент очікує пропозиції від підрядників — аукціон розпочнуть з червня. Саму ж дорогу Лозове – Рубці – Олександрівка планують закінчити ремонтувати до 30 вересня 2025-го. 

Раніше влада Донеччини планувала витратити на утримання доріг Краматорського та Покровського районів 89 мільйонів 182 тисячі гривень у 2025 році. Йшлося про понад 434 кілометри доріг на підконтрольній Україні території.

 Автор: Богдан Моримух

Теги:

корупція
Читайте нас у Google News
Читайте нас у Telegram

Читайте також

Німецькі політики тиснуть на Мерца через ракети Taurus для України
Головне 28.05.2025 11:53:31
Німецькі політики тиснуть на Мерца через ракети Taurus для України
Читати
Коли завершиться війна, спрогнозував Зеленський
Головне 28.05.2025 11:34:10
Коли завершиться війна, спрогнозував Зеленський
Читати
Лжекозирі для Дональда: як Кремль випробовує Трампа «на слабо»
Аналітика 28.05.2025 11:28:11
Лжекозирі для Дональда: як Кремль випробовує Трампа «на слабо»
Читати

Популярнi статтi