Окупанти ведуть наступ, а влада Донеччини ремонтує дорогу за майже 92 млн гривень, - ЗМІ

Влада Донеччини планує відремонтувати автошлях Лиман – Рубці – Олександрівка за майже 92 мільйони гривень. Поки шукають підрядника.

Про плани журналісти Вільного Радіо дізналися з сайту публічних закупівель Prozorro.

Наприкінці травня влада Донеччини вирішила підшукати підрядника, який поточно відремонтував би автошлях Лозове – Рубці – Олександрівка. Таку послугу оцінили у 91,9 мільйона гривень. Закупівлю довірили своєму департаменту розвитку базових галузей промисловості.

Зокрема, у загальну суму увійшло покриття ризиків усіх учасників дорожніх робіт — майже 1,9 мільйона гривень. Ще понад 1,7 мільйона гривень заклали на компенсацію інфляційних витрат.

За документами, загальна протяжність робіт — понад 63 тисячі метрів квадратних. Фахівці зніматимуть асфальтобетонне покриття дороги машиною для холодного фрезерування — спочатку на одній частині дороги, поки на іншій продовжуватиметься рух і навпаки.

Крім того, на ділянці в 1 680 квадратних метрів планують вирізати кущі — усе ручним обладнанням. На сам же автошлях знадобиться близько 7,5 тисячі тонн асфальтобетонної суміші, аби влаштувати вирівнювальний шар.

Загалом для виконання таких робіт необхідна така техніка:

Автомобіль-самоскид;

Автогудронатор;

Коток дорожній самохідний вібраційний;

Машина поливально-мийна;

Асфальтоукладальник;

Машина для холодного фрезерування асфальтобетонних покриттів;

Мотокущорізи.

Нині департамент очікує пропозиції від підрядників — аукціон розпочнуть з червня. Саму ж дорогу Лозове – Рубці – Олександрівка планують закінчити ремонтувати до 30 вересня 2025-го.

Раніше влада Донеччини планувала витратити на утримання доріг Краматорського та Покровського районів 89 мільйонів 182 тисячі гривень у 2025 році. Йшлося про понад 434 кілометри доріг на підконтрольній Україні території.