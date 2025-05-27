Шукатимемо партнерів в Азії, якщо США та ЄС зволікатимуть, – Міністерка Гренландії

Міністерка бізнесу та мінеральних ресурсів Гренландії Наая Натанеельсен звернулася до західних партнерів із попередженням: якщо компанії з США та Європи не активізують свої інвестиції в розвиток мінеральної галузі острова, уряду доведеться звернутись по підтримку до інших країн, включно з Китаєм. Про це вона заявила у коментарі Financial Times.

За словами Натанеельсен, Гренландія прагне активного розвитку власного бізнес-середовища та його диверсифікації. Для цього потрібне надходження іноземного капіталу. У відповідь на запитання про можливу співпрацю з КНР, міністерка відповіла:

– Ми дійсно хочемо співпрацювати з європейськими та американськими партнерами. Але якщо вони не з’являться – доведеться шукати альтернативу, – сказала вона.

Натанеельсен нагадала, що чинний меморандум між Гренландією та США у сфері видобутку корисних копалин було підписано ще за першої каденції Дональда Трампа.

Нині ж термін його дії наближається до завершення, а спроби Гренландії оновити угоду в період президентства Джо Байдена виявилися марними.

Крім того, Натанеельсен згадала про заяви Трампа щодо встановлення контролю над Гренландією, охарактеризувавши їх як вияв "неповаги та поганого тону".

Попри це, китайська зацікавленість у мінеральному секторі острова досі залишається мінімальною: зараз лише дві компанії з КНР мають незначні пакети акцій у проєктах, які не ведуть активної розробки.

На думку міністерки, це може бути пов’язано з небажанням провокувати напруження.

При цьому посадовиця наголосила, що нова гренландська влада зосереджена на інтересах власного населення і прагне співпраці передусім із тими, кого вважає союзниками.

– Ми намагаємося зрозуміти, яким є новий світовий порядок. У цьому контексті китайські інвестиції, звісно, є проблематичними, але так само – певною мірою – і американські. Бо що стоїть за цими (американськими – Ред.) інвестиціями?, – зауважила вона.

Міністерка також позитивно оцінила потенціал Європейського Союзу як партнера, зазначивши, що ЄС має нестачу мінеральних ресурсів, водночас дотримується високих екологічних стандартів.

Наприкінці квітня делегація приватного сектору США на чолі з екс-чиновником адміністрації Дональда Трампа Дрю Горном відвідала Гренландію. Метою візиту було вивчення потенціалу для інвестицій у гірничодобувну промисловість острова.

Крім того, 22 травня стало відомо, що Гренландія видала 30-річну ліцензію на видобуток корисних копалин компанії з дансько-французьким капіталом.

Ця компанія планує розробку родовищ, що містять місячну породу – матеріал, який потенційно може стати екологічною альтернативою у виробництві алюмінію.