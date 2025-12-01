Зеленський і Макрон провели багатогодинні переговори в Парижі про “справедливий мир”

Президент України Володимир Зеленський під час візиту до Франції повідомив, що його переговори з Емманюелем Макроном у Єлисейському палаці тривали кілька годин. За словами Зеленського, сторони детально обговорили питання завершення війни, гарантії безпеки та умови “справедливого і надійного миру”. Він не розкрив деталей домовленостей, але наголосив, що активність кожного міжнародного лідера нині має вирішальне значення. Протягом дня заплановані також розмови з іншими світовими політиками.

Візит до Парижа став черговим кроком української дипломатії після переговорів у Флориді між делегаціями України та США, які сторони оцінили як конструктивні. Напередодні голова зовнішньої політики ЄС Кая Каллас заявила, що цей тиждень може стати “вирішальним” для міжнародних зусиль щодо припинення російської агресії.

Тим часом Кремль підтвердив, що 2 грудня спеціальний посланник США Стів Віткофф зустрінеться з російським диктатором Владіміром Путіним — уже вшосте з початку року. Паралельно тривають дискусії навколо американського “мирного плану”, що викликав значне занепокоєння в Києві. Початкова 28-пунктна пропозиція була скорочена до 19 пунктів, які й досі містять ризикові для України питання — щодо статусу частини Донбасу, вступу до НАТО та навіть можливого обмеження чисельності Збройних сил України.

Українська влада та експертне середовище неодноразово наголошували, що реальних перспектив у так званого американського мирного плану немає — насамперед тому, що він враховує позиції Кремля та створює для Москви можливості нав’язати Україні вигідні для неї умови. У Києві переконані: пропозиції, які допускають будь-які політичні чи територіальні поступки Росії, не зупиняють війну, а лише підсилюють стратегію держави-агресора.