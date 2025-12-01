﻿
Полiтика

Рубіо оцінив другий раунд переговорів Україна-США

У Маямі завершився "продуктивний" другий раунд переговорів делегацій України та США, повідомив держсекретар Марко Рубіо. Хоча Вашингтон реалістично оцінює надзвичайну складність завдання, оптимізм щодо досягнутого прогресу залишається.

"Сьогодні був черговий крок, але ще є над цим працювати. І, звичайно, є ще одна сторона (Росія – ред.), яка може стати частиною цього рівняння. Пан Віткофф приїде до Москви протягом тижня, але ми також розуміємо її позицію. Перед нами ще багато роботи, але сьогоднішня сесія була досить продуктивна. Ми залишаємось реалістами щодо того, як складно це все виглядає", – заявив Рубіо за підсумками переговорів в Маямі і запевнив, що залишається оптимістом.

Він знову наголосив, що США хочуть, щоб Україна не лише стала безпечною країною, але щоб там "розпочалася ера процвітання".

У свою чергу секретар РНБО Рустем Умєров висловив вдячність американській стороні. На його думку, відбулася "продуктивна, успішна зустріч", а детальнішу інформацію пообіцяв надати пізніше.

"Завершили складну, але продуктивну сесію переговорів у Флориді. Маємо відчутний прогрес на шляху до встановлення справедливого миру", – заявив Умєров і додав, що тривають "консультації та узгодження подальших кроків заради миру для України".

 Автор: Галина Роюк

