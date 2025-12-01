﻿
Війна

Нідерланди в рамках PURL виділять ще 250 мільйонів для України

Додаткові 250 млн. євро виділять Нідерланди в рамках ініціативи PURL, яка передбачає закупівлю державами НАТО зброї в США для подальшої передачі Україні.

Нідерланди надають Україні другий транш допомоги для закупівлі американської зброї та боєприпасів, повідомляє "Європейська правда".

"Я щойно оголосив, що ми виділимо ще 250 мільйонів на підтримку України через ініціативу PURL", - заявив міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс.

Європа щодня спостерігає інтенсивні повітряні атаки Росії на Україну.

"Ми бачимо руйнівний вплив на енергетику, а також на повсякденне життя українців. І єдиний спосіб допомогти їм швидко – це доставити велику кількість допомоги в Україну", – наголосив він.

У США буде закуплено зенітні ракети для F-16 та боєприпаси, яких Україна найбільше потребує.

Фото: tenti.in.ua

 Автор: Галина Роюк

