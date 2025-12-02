Оксфордський словник англійської мови назвав словом 2025 року вираз “rage bait”, який у буквальному значенні можна перекласти як “приманка для люті”, повідомляє Oxford University Press.

Цей термін описує онлайн-контент, що створюється з наміром викликати сильні емоції – передусім обурення або гнів. Здебільшого це провокативні публікації, які покликані привернути більше уваги, підвищити охоплення або згенерувати трафік у соцмережах та на вебресурсах.

За даними видавництва, за останній рік використання слова “rage bait” зросло утричі. Витоки терміна датуються 2002 роком, коли ним описували навмисні дії водія, що дратували іншого учасника руху. Пізніше поняття закріпилося у цифровому середовищі та почало використовуватися щодо вірусних постів, критики контенту тощо.

В Oxford University Press пояснили, що хоча “rage bait” схожий на “clickbait” і також спрямований на те, щоб привертати увагу та викликати емоційну реакцію, його головна мета – не просто зацікавити, а навмисно спровокувати гнів, суперечки та поляризацію.

За словами укладачів, поява такого терміна відображає здатність англійської мови швидко пристосовуватися до нових явищ цифрової культури.

Слово року обирали з трьох фіналістів. Крім “rage bait”, у короткому списку були:

aura farming – свідоме створення образу “особливої аури” навколо себе, щоб справити враження більш глибокої, цікавої чи “просвітленої” особистості;

biohack (біохакінг) – спроби впливати на роботу організму або мозку різними методами з метою поліпшити фізичний чи психічний стан, енергійність або продуктивність.