Трамп пригрозив Путіну: Якби не я, з Росією вже сталося б багато дійсно поганих речей

Президент США Дональда Трамп заявив, що російський диктатор Володимир Путін "грає із вогнем" і не розуміє, що якби не він, то з Росією вже сталося б багато поганих речей. Про це він заявив на своїй платформі Truth Social, повідомляє Associated Press.

— Що Володимир Путін не розуміє, так це те, що якби не я, з Росією вже сталося б багато дійсно поганих речей, і я маю на увазі дійсно поганих. Він грає з вогнем! – написав президент США.

Напередодні Трамп висловився щодо дій Путіна, заявивши, що він “став абсолютно божевільним”.

У своїй публікації глава Білого дому зазначив, що раніше мав "дуже хороші стосунки" з Путіним, але зараз, на його думку, той змінився.

Пізніше того ж дня президент США поспілкувався з журналістами в Нью-Джерсі. Він сказав, що готовий розглянути запровадження тарифів проти Росії, щоб змусити її сісти за стіл переговорів.

ForUa нагадує, це була реакція Трампа на масований ракетний обстріл України в ніч на 25 травня, коли росіяни застосували 69 ракет, 298 ударних безпілотників Shahed і дронів-імітаторів різних типів.