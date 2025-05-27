Росія систематично катує військовополонених: у полоні РФ загинуло понад 200 українських військових

Росія систематично знущається з українських військовополонених. Це підтверджують свідчення звільнених солдатів, висновки судмедекспертів та історії родин військових, загиблих у полоні.

Про це пише Associated Press, поспілкувавшись з родинами українських військових, які померли в російському полоні. Зокрема, з родиною 59-річного українського військового Сергія Григор’єва.

Сергій пішов служити до Збройних сил України у 2019 році. Під час повномасштабного вторгнення він захищав Маріуполь. Востаннє він зв’язувався з родиною 10 квітня 2022 року, сказавши: Все буде добре.

За два дні після дзвінка Григор’єва родині повідомили, що той потрапив у полон. Після захоплення Маріуполя російськими військами в полон потрапили понад 2 000 українських захисників міста.

Згодом Міжнародний комітет Червоного Хреста підтвердив, що Григор’єв перебуває в полоні й зареєстрований як військовополонений. Це мало б гарантувати йому захист за Женевськими конвенціями.

У серпні він надіслав листа своїй дружині, в якому писав, що живий і здоровий. Та це виявилося неправдою.

Його 31-річна донька Оксана, не знаючи, що з батьком, почала шукати будь-яку інформацію. Вона переглядала російські сторінки в соцмережах, де викладали відео з українськими полоненими. Зрештою, на одному з відео вона побачила його – виснаженого, без зубів, у тюремному одязі.

Інший колишній полонений, Олексій Гончаров, який перебував з ним в одній колонії, розповів, що їх регулярно били, відмовляли в медичній допомозі та тримали в нелюдських умовах.

– Усі постраждали – без винятків. Хтось більше, хтось менше, але ми всі це витримали, – сказав Гончаров, якого інколи починали бити після прохання про медичну допомогу.

У серпні 2022 року родині повідомили, що Сергій помер. Росія заявила, що це сталося від інсульту. Проте українська судово-медична експертиза та колишній військовополонений кажуть про те, що Григор’єв помер через побої та медичну недбалість з боку РФ.

За даними ООН, 95% звільнених українських військовополонених зазнали катувань — їх били, піддавали електрошоку, душили, ґвалтували, не давали спати, тримали у стресових позах.

Amnesty International розкритикувала Росію за те, що вона не допускає міжнародних спостерігачів до місць утримання полонених.

Насильство стало одним із головних чинників смертей у російських в’язницях. Кількість загиблих свідчить про систематичне жорстоке поводження росіян з полоненими військовими.

З-понад 5 тис. військовополонених, яких РФ репатріювала до України, щонайменше 206 загинули в полоні. Понад 50 захисників були вбиті під час російського ракетного удару по колонії в Оленівці.

Крім того, ще 245 українських військовослужбовців були вбиті росіянами після здачі в полон.

Зазначається, що такі випадки, як з Григор’євим, а також повернення сильно понівечених і розкладених тіл, можуть говорити про спроби приховати тортури, голодування й відсутність медичної допомоги в багатьох тюрмах Росії та на окупованих територіях.

Ймовірно, кількість загиблих військовополонених збільшуватиметься, адже продовжують повертати та впізнавати тіла. Водночас судмедексперти мають серйозні труднощі з встановленням точних причин смерті.

Україна збирає ці докази, щоб подати звинувачення проти Росії у скоєнні воєнних злочинів до Міжнародного кримінального суду.