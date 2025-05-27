Європейські амбіції щодо військової присутності в Україні зіткнулися з невизначеністю через позицію Трампа

Ініціатива Франції та Великої Британії щодо відправлення військових інструкторів та надання іншої прямої допомоги Україні опинилася під питанням. Згідно з повідомленням Financial Times, європейські посадовці висловлюють сумніви щодо реалізації цього плану без гарантій безпеки з боку адміністрації Трампа.

Незважаючи на те, що Париж та Лондон продовжують наполягати на необхідності присутності європейських військових в Україні, інші країни, зокрема Німеччина, висловлюють зростаючий скептицизм. Один з європейських чиновників заявив, що без участі США план є "мертвим", оскільки "абсурдний без участі Трампа, а той не виявляє жодного бажання долучатися".

Водночас, французькі дипломати заперечують повідомлення про згортання ініціативи, називаючи їх "перебільшенням". Вони стверджують, що робота над планом триває у "звичайному темпі".

Метою ініціативи є збереження активної ролі Європи в переговорах щодо припинення вогню, підтримка морального духу України та демонстрація рішучості, навіть за відсутності чіткої підтримки з боку США.