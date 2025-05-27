Мерц зробив заяву щодо скасування обмежень на дальність зброї для України

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що його попередні коментарі щодо скасування обмежень на дальність застосування зброї, яку Німеччина постачає Україні, стосувалися рішення, прийнятого кілька місяців тому. Про це він повідомив під час прес-конференції у Берліні сьогодні, 27 травня.

"Мої коментарі, які могли бути інтерпретовані як нещодавня реакція на можливе зняття обмежень, насправді стосувалися рішення, яке було ухвалене ще кілька місяців тому", - пояснив канцлер. Він не надав додаткових деталей щодо конкретного рішення, але підкреслив важливість чіткого розуміння контексту його висловлювань.

Окрім цього, Мерц повторив свою думку щодо тривалості війни в Україні. Він зазначив, що, на його переконання, до завершення конфлікту ще далеко, головним чином через незмінну позицію російського президента Володимира Путіна.

"На жаль, ми повинні бути реалістами. Позиція Путіна залишається незмінною, і це свідчить про те, що війна, ймовірно, триватиме", - сказав Мерц. Він наголосив на необхідності подальшої підтримки України з боку Німеччини та інших союзників у її боротьбі за суверенітет і територіальну цілісність.

Заява канцлера прозвучала на тлі активних дискусій у міжнародному співтоваристві щодо розширення військової допомоги Україні та зняття обмежень на використання західної зброї для ударів по території Росії.

Віцеканцлер та очільник міністерства фінансів Німеччини Ларс Клінгбайль, якого цитує NTV заявив, що у Німеччині не ухвалювали зміну політики щодо зняття обмежень на дальність ударів західною зброєю по території РФ.

«Що стосується дальності, то я хочу ще сказати, що немає ніяких нових домовленостей, які виходять за межі того, що робив попередній уряд», — сказав політик.