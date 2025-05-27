27 травня, дайджест новин від редакції ForUА:

Війська РФ захопили чотири села на Сумщині, — очільник Сумської ОВА Олег Григоров. В тимчасовій окупації перебувають Новеньке й Басівка (Юнаківська громада), а також Веселівка і Журавка (Хотінська громада). Населення з цих сіл було евакуйоване раніше, загрози для людей немає.

Росія у меморандумі зі своїми умовами припинення вогню вкаже можливі терміни закінчення війни. Про це заявляє МЗС рф. За словами речника відомства Захарової, робота над анонсованим документом досі триває.

Трамп розглядає можливість введення санкцій проти росії вже цього тижня, — The Wall Street Journal. Скоріш за все обмеження не будуть включати нових банківських санкцій, але обговорюються інші варіанти тиску на путіна, щоб той пішов на поступки за столом переговорів, включаючи 30-денне перемир’я.

Берлін не змінював домовленості про дальність застосування німецької зброї Україною, — віцеканцлер і міністр фінансів Ларс Клінґбайль. Нових угод, які б виходили за межі рішень попереднього уряду, немає.

В НАТО не очікують, що Трамп і Конгрес схвалять будь-які подальші фінансові виділення Україні, — NYT. Весь фінансовий тягар допомоги буде нести Європа, що ускладнить досягнення 5% витрат на НАТО. США поки що навіть не надали відповідь на пропозиції України щодо купівлі зброї.

Нові штрафи за перевищення швидкості для водіїв готують депутати, — законопроєкт. Зараз в Україні діють штрафні санкції за перевищення швидкості лише на 20 та більше км/год, але депутати пропонують скасувати індульгенцію за перевищення менш ніж на 20 км/год.

Завтра — останній день, коли критично важливі підприємства мають надати дані для підтвердження статусу, щоб не втратити право бронювати працівників.

Росія удосконалила тактику атак дронами, — речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат. Дрони запускають на висоті понад 2 км, а далі вони пікірують на ціль. Така висота робить їх більш помітними для радарів, але менш вразливими для мобільних вогневих груп.

ЄС та США більше не йдуть в одному напрямку, коли йдеться про запровадження економічних санкцій проти росії, сторони також перестали узгоджувати дії щодо боротьби з обходом антиросійських санкцій, — Suddeutsche Zeitung.