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Депутати готують шалені штрафи для водіїв

Депутати готують шалені штрафи для водіїв

У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт про суттєве підвищення штрафів за перевищення швидкості: до 3400 грн

У парламенті України з’явився законопроєкт, який передбачає жорсткіше покарання для водіїв за перевищення встановленого швидкісного режиму. Документ уже зареєстровано на сайті Верховної Ради та передано на розгляд профільного комітету.

Згідно з законопроєком, штрафи диференціюються залежно від того, на скільки кілометрів на годину перевищено дозволену швидкість:

+10–20 км/год — штраф 340 грн;

 +21–30 км/год — 680 грн;

 +31–40 км/год — 1020 грн;

 +41–50 км/год — 1700 грн;

 +51–80 км/год — 2550 грн;

- 80 і більше км/год — 3400 грн.

Наразі, згідно з чинним законодавством, у більшості випадків за перевищення понад 20 км/год передбачено штраф у розмірі 340 грн, незалежно від ступеня порушення. Це, на думку ініціаторів законопроєкту, не є ефективним стримувальним механізмом, особливо для грубих порушників.

Згідно з пояснювальною запискою, автори документа вказують на ріст аварійності, в якій головним чинником залишається перевищення швидкості. За даними Національної поліції, щороку в Україні фіксують понад 100 тисяч ДТП, унаслідок яких гине більше 3 тисяч осіб. Значна частина аварій — саме через порушення швидкісного режиму.

Україна досі залишається в лідерах Європи за кількістю смертей у ДТП — 77 осіб на 1 млн населення.

Теги:

штрафи для водіївштрафи за перевищення швидкості
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