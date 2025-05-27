Вашингтон готує нову стратегію тиску на Кремль

Цього тижня адміністрація Дональда Трампа може запровадити нові санкції проти Росії у відповідь на посилення бойових дій в Україні. За інформацією The Wall Street Journal, обмеження, ймовірно, не торкнуться банківського сектору, однак США шукають інші способи тиску на Москву, щоб домогтися 30-денного припинення вогню та початку переговорів.

Раніше президент Трамп різко висловився про Володимира Путіна, заявивши, що російський лідер «повністю втратив глузд». У США також зростає підтримка серед законодавців щодо введення жорсткіших заходів проти Росії, включно з високими тарифами на енергетичний імпорт для країн, що співпрацюють з Москвою.

Рішення про санкції ще не ухвалено остаточно, і Вашингтон продовжує оцінювати потенційні кроки для посилення тиску на Кремль.