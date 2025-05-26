ХАМАС погодився на припинення вогню в Газі на 70 днів, – Reuters

ХАМАС погодився на пропозицію спецпосланця США Стіва Віткоффа щодо припинення вогню в секторі Гази

Про це пише Reuters з посиланням на палестинського чиновника, наближеного до угруповання.

Зазначається, що нова пропозиція, яка передбачає звільнення десяти заручників і 70-денне перемир’я, була передана ХАМАС через посередників.

"Пропозиція включає звільнення десяти живих ізраїльських заручників, яких утримує ХАМАС, у двох групах в обмін на 70-денне припинення вогню та часткове виведення військ з сектора Гази", — сказав співрозмовник видання.

Пропозиція також передбачає звільнення низки палестинських ув’язнених Ізраїлем, включно з сотнями тих, хто відбуває тривалі терміни ув’язнення.

Ізраїль поки не прокоментував дану інформацію.

Стів Віткофф пізніше заявив Axios, що ХАМАС досі не прийняв його пропозицію, і сказав, що розчарований.

Раніше армія оборони Ізраїлю заявила, що планує протягом двох місяців захопити понад 75% території сектору Гази в рамках нового наступу проти ХАМАС.

16 травня Армія оборони Ізраїлю оголосила про початок масштабної військової операції в секторі Гази під кодовою назвою "Колісниці Гідеона". Метою операції є знищення організації ХАМАС, звільнення заручників і встановлення контролю над стратегічними районами анклаву.

18 травня прем’єр-міністр Біньямін Нетаньягу заявив, що Ізраїль відкритий до укладення угоди з ХАМАС, яка передбачає "припинення бойових дій". ХАМАС же звинуватив Ізраїль у небажанні зупинити війну. Представники угруповання заявляють, що ізраїльська сторона вимагає звільнення заручників без припинення бойових дій.

19 травня в армії Ізраїлю заявили про початок масштабної наземної операції в секторі Гази і повідомили, що її мета — "захоплення оперативного контролю над ділянками спустошеної палестинської території".

14 травня спеціальний посланник президента США на Близькому Сході Стів Віткофф провів переговори з представниками палестинського руху ХАМАС у столиці Катару.

Зустріч відбулася за участю катарських офіційних осіб і була спрямована на обговорення можливостей припинення війни в секторі Гази, виведення ізраїльських військ з анклаву та звільнення полонених.