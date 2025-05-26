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Ляпас на трапі: що трапилося між Макроном і його дружиною у В’єтнамі

Ляпас на трапі: що трапилося між Макроном і його дружиною у В’єтнамі

В адміністрації президента Франції заявили, що відео, на якому Бріжит Макрон дає ляпаса своєму чоловіку, не свідчить про конфлікт між ними.

Інцидент, який стався 26 травня в аеропорту Ханоя одразу після прильоту президента Франції до В’єтнаму, потрапив на камери та завірусився в мережі, пише Daily Mail.

Камери агентства Associated Press зафіксували момент виходу Макрона з літака. На запису видно, як з-за дверей з’являються руки його дружини, вона кладе їх на обличчя президента і виштовхує його в прохід. Той має дещо розгублений вигляд, але швидко опановує себе і вітається з офіційними особами.

Обличчя Бріжит на відео не видно, її закриває корпус літака. Під час спуску трапом вона не бере під руку чоловіка.

Спершу в адміністрації президента поставили під сумнів реальність кадрів, однак пізніше визнали, що відео справжнє. Інцидент прокоментували кілька джерел з оточення глави держави.

– Це був момент, коли президент і його дружина розслаблялися перед початком поїздки, жартуючи одне з одним, – пояснив чиновник Єлисейського палацу.

Інший співрозмовник звинуватив у розкручуванні теми проросійські акаунти, які "традиційно вороже налаштовані" до Макрона.

– Це момент близькості. Нічого більше не потрібно, щоб запустити конспірологічні теорії, – додав він.

Менш як два тижні тому Франція вже змушена була спростовувати інтернет-фейк. У мережі зʼявилося фото, на якому Макрон сидить поруч із британським прем’єром Кіром Стармером і німецьким канцлером Фрідріхом Мерцом у поїзді до України.

Акаунти, пов’язані з проросійськими компаніями, стверджували, що французький президент нібито ховає пакет із наркотиками. Пізніше влада Франції заявила, що на знімку – звичайна серветка.

 Автор: Сергій Ваха

Теги:

ФранціяМакрон Еммануель
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