Ляпас на трапі: що трапилося між Макроном і його дружиною у В’єтнамі

В адміністрації президента Франції заявили, що відео, на якому Бріжит Макрон дає ляпаса своєму чоловіку, не свідчить про конфлікт між ними.

Інцидент, який стався 26 травня в аеропорту Ханоя одразу після прильоту президента Франції до В’єтнаму, потрапив на камери та завірусився в мережі, пише Daily Mail.

Камери агентства Associated Press зафіксували момент виходу Макрона з літака. На запису видно, як з-за дверей з’являються руки його дружини, вона кладе їх на обличчя президента і виштовхує його в прохід. Той має дещо розгублений вигляд, але швидко опановує себе і вітається з офіційними особами.

BREAKING: Shocking moment Macron 'is shoved in the face' by wife Brigitte Follow @InsiderPaper for more news pic.twitter.com/7mX0Ytc0YO

Обличчя Бріжит на відео не видно, її закриває корпус літака. Під час спуску трапом вона не бере під руку чоловіка.

Спершу в адміністрації президента поставили під сумнів реальність кадрів, однак пізніше визнали, що відео справжнє. Інцидент прокоментували кілька джерел з оточення глави держави.

– Це був момент, коли президент і його дружина розслаблялися перед початком поїздки, жартуючи одне з одним, – пояснив чиновник Єлисейського палацу.

Інший співрозмовник звинуватив у розкручуванні теми проросійські акаунти, які "традиційно вороже налаштовані" до Макрона.

– Це момент близькості. Нічого більше не потрібно, щоб запустити конспірологічні теорії, – додав він.

Менш як два тижні тому Франція вже змушена була спростовувати інтернет-фейк. У мережі зʼявилося фото, на якому Макрон сидить поруч із британським прем’єром Кіром Стармером і німецьким канцлером Фрідріхом Мерцом у поїзді до України.

When European unity becomes inconvenient, disinformation goes so far as to make a simple tissue look like drugs.



This fake news is being spread by France’s enemies, both abroad and at home. We must remain vigilant against manipulation. pic.twitter.com/xyXhGm9Dsr